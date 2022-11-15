Ракети влучили у житлові будинки в центрі Києва, є загибла

Місце влучання у центрі Києва, фото з Facebook Ігора Кліменко

15 листопада ППО збила 4 ракети над Києвом, є два влучання російських ракет у житлові будинки в центрі міста, є одна загибла.

Джерело: УП, мер міста Віталій Кличко в Telegram, Київська міська військова адміністрація в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, коментар ДСНС

Деталі: Жителі лівого та правого берега повідомили про звуки вибухів, які пролунали у столиці.

На Київщині оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 17:55: В ДСНС повідомили УП, що загибла – жінка, мешканка будинку в Печерському районі, в який влучив уламок ракети. Інші мешканці не постраждали. Інформації про людей під завалами немає. На місці працюють рятувальники і поліція. Пожежу вже загасили.

Також уламок ракети влучив у ще один будинок в Печерському районі. Там постраждалих немає, зруйнована квартира. В Оболонському районі уламок впав на фундамент занедбаного будівництва.

Оновлено о 17:02: Київська міська військова адмінстрація повідомила про одну жертву внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району

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Оновлено о 16:10: Мер Віталій Кличко повідомив про ще одне влучання в Печерському районі, зокрема в багатоповерхівку.

Оновлено о 15:55: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки.

Наслідки влучання ракети у житловий будинок в Києві pic.twitter.com/s8JhvtUf6q — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 15, 2022

Оновлено о 15:35: Мер Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі було влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Медики і рятувальники на місці влучань.

Київська міська військова адмінстрація повідомила про збиття 4 ракет над Києвом. В столиці зафіксовано два вибухи.

Оновлено о 15:25: В місті спрацювала ППО.

Чому це важливо: Востаннє російські окупанти завдавали ударів по Києву 18 жовтня. Масовані удари по Україні поновилися після того, як президент Володимир Зеленський оголосив план мирного врегулювання війни у виступі перед учасниками "Групи двадцяти".

Передісторія: Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомили про масовий запуск ракет з території Росії – у 15 областях України оголошена повітряна тривога.