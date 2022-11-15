Україна отримає комплекс Hawk: як він підсилить ППО

Україна сподівається отримати модернізований комплекс протиповітряної оборони Hawk і ракети до нього.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 24

Пряма мова: "Hawk – це комплекс, який начебто виглядає дивакувато, ще з минулого: три ракети на колесах, зараз інші технології існують: ракети вже в контейнерах.

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ППО Hawk застарілий комплекс, який вже дуже давно знятий з озброєння, але є на зберіганні в Америці та інших країнах.

Але цей комплекс пройшов декілька етапів модернізації і може застосовуватись по різних типах повітряних цілей".

Деталі: За словами Ігната, звісно, Україні бажано отримати ці системи із останньою модернізацією, щоб наша ППО могла протидіяти не лише безпілотникам, а й крилатим ракетам, якими противник серйозно погрожує критичній інфраструктурі України.

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Будь-яке озброєння, яке підсилить нашу систему ППО, є корисним, наголошує речник Повітряних сил.

За словами Ігната, також хтось може закидати, що Іспанія передала Україні застарілі системи Aspide, водночас ці ЗРК є ефективними для протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Ігнат вкотре нагадав, що територія України є дуже великою, і ефективно покрити всю її засобами ППО неможливо.

Засоби ППО найбільшою дальністю у нас – БукМ1, С-300, - теж застарілі - 70-80 років випуску, але українські зенітники і з ними творять дива, тому, за словами Ігната, дальності ППО Hawk буде достатньо, аби перекрити певні ділянки.

Поряд з цими комплексами Україна вже має систему Iris-T та NASAMS, які вже стоять на бойовому чергуванні.