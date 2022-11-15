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Украина получит комплекс Hawk: как он усилит ПВО

Валентина РоманенкоВторник, 15 ноября 2022, 18:56
Украина получит комплекс Hawk: как он усилит ПВО
иллюстративное фото flickr com gberg2007

Украина надеется получить модернизированный комплекс противовоздушной обороны Hawk и ракеты к нему.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала 24

Прямая речь: "Hawk - это комплекс, который немного выглядит странно, еще из прошлого: три ракеты на колесах, сейчас другие технологии существуют - ракеты уже в контейнерах.

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ПВО Hawk устаревший комплекс, который уже очень давно снят с вооружения, но есть на хранении в Америке и других странах.

Но этот комплекс прошел несколько этапов модернизации и может применяться по различным типам воздушных целей".

Детали: По словам Игната, конечно, Украине желательно получить эти системы с последней модернизацией, чтобы наша ПВО могла противодействовать не только беспилотникам, но и крылатым ракетам, которыми противник серьезно угрожает критической инфраструктуре Украины.

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Любое вооружение, которое усилит нашу систему ПВО, является полезным, отмечает спикер Воздушных сил.

По словам Игната, также кто-то может упрекать, что Испания передала Украине устаревшие системы Aspide, но эти ЗРК эффективны для противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Игнат в очередной раз напомнил, что территория Украины очень большая, и эффективно покрыть всю ее средствами ПВО невозможно.

Средства ПВО наибольшей дальностью у нас – Бук М1, С-300, - тоже устаревшие - 70-80 годов выпуска, но украинские зенитчики и с ними творят чудеса, поэтому, по словам Игната, дальности ПВО Hawk будет достаточно, чтобы перекрыть определенные участки.

Наряду с этими комплексами Украина уже имеет систему Iris-T и NASAMS, которые стоят на боевом дежурстве.

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУВооруженные силы
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