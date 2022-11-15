Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ пишуть, що у Польщі впали дві ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки

"Європейська правда"Вівторок, 15 листопада 2022, 20:21
фото twitter.com/wolski_jaros

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

В той же час Radio Lublin повідомляє іншу версію. Інцидент у Пшеводові стався близько 15.40 на перевантажувальній вазі, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який в'їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо теж повідомляє про загибель двох людей.

ВІДЕО ДНЯ

Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони був створений у жовтні 2020 року рішенням прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Його першим головою став глава партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який на той час обіймав в уряді посаду віцепрем'єр-міністра з питань безпеки. До складу комітету входять віцепрем'єр-міністр, якого призначає глава уряду, глава Міністерства оборони, глава Міністерства внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр-координатор спецслужб і глава дипломатії.

"Завданнями комітету є забезпечення координації підготовки, діяльності та ефективного прийняття рішень з питань національної безпеки і оборони, а також підготовка пропозицій Раді міністрів або прем'єр-міністру з цих питань", - пояснюють в уряді Польщі завдання комітету.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Польща
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Україні перейменували місто Новоград-Волинський

Рада просить викинути Росію з G20

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого

Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку і пояснив причини

РосЗМІ повідомили, що зникла колаборантка Губарєва знайшлася в СІЗО

Росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок

Усі новини...
Польща
"Готові захищати кожен дюйм території НАТО": МЗС Естонії про російські ракети в Польщі
У США підтверджують, що російські ракети перетинали територію Польщі, двоє загиблих - АР
"Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі: адреси
Останні новини
17:57
відеоРосіяни замінували поліцію Херсона: відділок довелося підірвати
17:49
Постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" відновилось – МЗС Угорщини
17:34
"Оголив себе, закликаючи до миру": український фотограф отримав премію Global Peace Photo Award 2022
17:34
Україна повідомила США й партнерів про перехоплення російської ракети біля місця вибуху в Польщі – CNN
17:31
фотоОкупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації: жінці відірвало голову
17:31
Комітет рекомендував Раді звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати
17:31
Кадиров притягнув у Чечню "проблемних підлітків" з окупованої України для "перевиховання"
17:23
До України повернули ще 103 незаконно депортованих дитини
17:15
відеоССО знищили російський патруль поблизу Кремінної
17:04
Жоден із підозрюваних у справі МН17 не з’явиться в суді - адвокат
Усі новини...