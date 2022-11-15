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СМИ пишут, что в Польше упали две ракеты. Страна собирает Комитет нацбезопасности

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 20:21
фото twitter.com/wolski_jaros

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18.00 по местному времени.

Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.

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Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны был создан в октябре 2020 года решением премьер-министра Матеуша Моравецкого. Его первым председателем стал глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который в то время занимал в правительстве должность вице-премьер-министра по вопросам безопасности. В состав комитета входят вице-премьер-министр, которого назначает глава правительства, глава Министерства обороны, глава Министерства внутренних дел, министр юстиции, министр-координатор спецслужб и глава дипломатии.

"Задачами комитета является обеспечение координации подготовки, деятельности и эффективного принятия решений по вопросам национальной безопасности и обороны, а также подготовка предложений Совету министров или премьер-министру по этим вопросам", - объясняют в правительстве Польши задачи комитета.

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Темы: Польша
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