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СМИ пишут, что в Польше упали две ракеты. Страна собирает Комитет нацбезопасности

"Европейская правда"Вторник, 15 ноября 2022, 19:21
СМИ пишут, что в Польше упали две ракеты. Страна собирает Комитет нацбезопасности
фото twitter.com/wolski_jaros

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Сообщение о заседании появилось незадолго перед 18.00 по местному времени.

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Причины созыва встречи не сообщаются.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей.

Корреспондент Radio Zet неофициально сообщил, что в селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

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В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.

Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны был создан в октябре 2020 года решением премьер-министра Матеуша Моравецкого. Его первым председателем стал глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который в то время занимал в правительстве должность вице-премьер-министра по вопросам безопасности. В состав комитета входят вице-премьер-министр, которого назначает глава правительства, глава Министерства обороны, глава Министерства внутренних дел, министр юстиции, министр-координатор спецслужб и глава дипломатии.

"Задачами комитета является обеспечение координации подготовки, деятельности и эффективного принятия решений по вопросам национальной безопасности и обороны, а также подготовка предложений Совету министров или премьер-министру по этим вопросам", - объясняют в правительстве Польши задачи комитета.

Темы: Польша
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