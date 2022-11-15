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Понад пів тисячі шахтарів були заблоковані під землею у Кривому Розі через обстріли Росії

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 21:11
фото ілюстративне

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з шахт врятували 566 шахтарів, які застрягли там через обстріли Росії 15 листопада.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару.

Операція тривала майже чотири години".

Деталі: Він уточнив, що шахтарів підіймали на поверхню, використовуючи контргрузи та ручні лебедки.

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Теми: ВілкулКривий Рігшахтиобстріл
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