Понад пів тисячі шахтарів були заблоковані під землею у Кривому Розі через обстріли Росії

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з шахт врятували 566 шахтарів, які застрягли там через обстріли Росії 15 листопада.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася. З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару.

Реклама:

Операція тривала майже чотири години".

Деталі: Він уточнив, що шахтарів підіймали на поверхню, використовуючи контргрузи та ручні лебедки.