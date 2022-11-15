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Более полутысячи шахтеров были заблокированы под землей в Кривом Роге из-за обстрелов России

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 20:11
Более полутысячи шахтеров были заблокированы под землей в Кривом Роге из-за обстрелов России
фото иллюстративное

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что из шахт спасли 566 шахтеров, которые застряли там из-за обстрелов России 15 ноября.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: Спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась. Из шахт выведены все 566 шахтеров, оставшихся под землей в результате ракетного удара.

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Операция длилась почти четыре часа".

Детали: Он уточнил, что шахтеров поднимали на поверхность, используя контргрузы и ручные лебедки.

Темы: ВилкулКривой Рогшахтыобстрел
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