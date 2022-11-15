Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20

Президент Володимир Зеленський назвав "цинічним ляпасом G20" масований ракетний удар Росії 15 листопада.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Під час розмови з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили нову хвилю російського ракетного терору.

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Цей акт геноциду українців у відповідь на мій мирний план – цинічний ляпас Групі 19 G20 і всьому світу".

Деталі: Він подякував Швеції за новий пакет оборонної допомоги для України.

Оновлено: Пізніше Зеленський згадав про ракетну атаку в відеозверненні.

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Пряма мова Зеленського: "Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж і спричинила, а вона – іранські дрони у відповідь.

Їй – десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона – по десять ракет на кожен пункт про мир".

Нагадаємо: Очільник МЗС Дмитро Кулеба чекає реакції від саміту "Великої двадцятки" реакції на масований ракетний удар Росії по Україні 15 листопада.