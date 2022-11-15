Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 21:01
Зеленський про ракетну атаку РФ: Це ляпас G20
фото оп

Президент Володимир Зеленський назвав "цинічним ляпасом G20" масований ракетний удар Росії 15 листопада.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Під час розмови з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном обговорили нову хвилю російського ракетного терору.

Реклама:

Цей акт геноциду українців у відповідь на мій мирний план – цинічний ляпас Групі 19 G20 і всьому світу".

Деталі: Він подякував Швеції за новий пакет оборонної допомоги для України.

Оновлено: Пізніше Зеленський згадав про ракетну атаку в відеозверненні.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Зеленського: "Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж і спричинила, а вона – іранські дрони у відповідь.

Їй – десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона – по десять ракет на кожен пункт про мир".

Нагадаємо: Очільник МЗС Дмитро Кулеба чекає реакції від саміту "Великої двадцятки" реакції на масований ракетний удар Росії по Україні 15 листопада.

Теми: ЗеленськийG20обстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
Усі новини...
Реклама: