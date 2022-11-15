Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о ракетной атаке РФ: Это пощечина G20

Роман ПетренкоВторник, 15 ноября 2022, 22:01
фото оп

Президент Владимир Зеленский назвал "циничной пощечиной G20" массированный ракетный удар России 15 ноября.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Во время разговора с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили новую волну российского ракетного террора.

Этот акт геноцида украинцев в ответ на мой мирный план - циничная пощечина Группе 19 G20 и всему миру".

Детали: Он поблагодарил Швецию за новый пакет оборонной помощи для Украины.

Обновлено: Позже Зеленский вспомнил о ракетной атаке в видео-обращении.

Прямая речь Зеленского: "России говорят о мире, а она - ракеты в ответ. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она - иранские дроны в ответ.

ВИДЕО ДНЯ

Ей - десять пунктов, чтобы закончить войну, а она - по десять ракет на каждый пункт о мире".

Напомним: Глава МИД Дмитрий Кулеба ждет реакции от саммита "Большой двадцатки" реакции на массированный ракетный удар России по Украине 15 ноября.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЗеленскийG20обстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Рада просит выбросить Россию из G20

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Глава Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке и объяснил причины

РосСМИ сообщили, что пропавшая коллаборантка Губарева нашлась в СИЗО

Все новости...
Зеленский
Директор ЦРУ во время ракетных ударов во вторник был в Киеве и встретился с Зеленским – СМИ
Зеленский и Дуда провели телефонный разговор
Без света сейчас около 10 миллионов украинцев - Зеленский
Последние новости
19:27
Зеленский не видит у белорусов желания воевать с Украиной
19:17
Чехия планирует провести обучение для 4 тысяч украинских военных
19:08
Рада расширила перечень налоговых льгот для волонтеров
18:58
СМИ: Хорватия может передать Украине 14 вертолетов Ми-8 в обмен на американские Black Hawk
18:55
Осторожно, медведь: ГПСУ советует воздержаться от незаконного пересечения границы
18:53
Рада ратифицировала меморандум о сотрудничестве с НАТО
18:40
В Украине создали аудиохрестоматию с литературой для школьников
18:36
Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета
18:29
Канада ввела санкции против производителя иранских "Шахедов"
18:23
Украинские реле, которые нашли в иранских дронах-камикадзе, поставлялись в РФ до 2016 года – расследование
Все новости...