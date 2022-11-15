Зеленский о ракетной атаке РФ: Это пощечина G20

Президент Владимир Зеленский назвал "циничной пощечиной G20" массированный ракетный удар России 15 ноября.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Во время разговора с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили новую волну российского ракетного террора.

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Этот акт геноцида украинцев в ответ на мой мирный план - циничная пощечина Группе 19 G20 и всему миру".

Детали: Он поблагодарил Швецию за новый пакет оборонной помощи для Украины.

Обновлено: Позже Зеленский вспомнил о ракетной атаке в видео-обращении.

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Прямая речь Зеленского: "России говорят о мире, а она - ракеты в ответ. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она - иранские дроны в ответ.

Ей - десять пунктов, чтобы закончить войну, а она - по десять ракет на каждый пункт о мире".

Напомним: Глава МИД Дмитрий Кулеба ждет реакции от саммита "Большой двадцатки" реакции на массированный ракетный удар России по Украине 15 ноября.