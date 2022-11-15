Україна після масованої атаки чекає реакції від G20

Очільник МЗС Дмитро Кулеба чекає реакції від саміту "Великої двадцятки" реакції на масований ракетний удар Росії по Україні 15 листопада.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін".

Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців".

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