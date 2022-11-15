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Україна після масованої атаки чекає реакції від G20

Роман ПетренкоВівторок, 15 листопада 2022, 18:21
ФОТО: GETTY

Очільник МЗС Дмитро Кулеба чекає реакції від саміту "Великої двадцятки" реакції на масований ракетний удар Росії по Україні 15 листопада.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Я чекаю на принципову реакцію саміту "Групи двадцяти". І, будь ласка, уникніть "закликів до обидвох сторін".

Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців".

Передісторія:

  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

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Теми: Кулеба ДмитрообстрілРосіявійна
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