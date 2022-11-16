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Зеленський і Дуда провели телефонну розмову

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 00:40
ілюстративне фото з twitter ЄП

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда провели телефонну розмову.

Джерело: Дуда у Twitter, Зеленський у Тwitter

Дослівно: "Триває розмова президентів Анджея Дуди і Володимира Зеленського".

Оновлено: Зеленський повідомив, що провів розмову з Дудою.

Пряма мова Зеленського: "Висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору.

Обмінялися наявною інформацією, з'ясовуємо всі факти.

Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії – терориста".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
  • Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
  • Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і американським візаві Джо Байденом у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною, які могло спричинити падіння російських ракет.

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Теми: ЗеленськийДудаобстріл
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