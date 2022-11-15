Зеленский и Дуда провели телефонный разговор
Вторник, 15 ноября 2022, 23:40
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор.
Источник: Дуда в Twitter, Зеленский в Тwitter
Дословно: "Продолжается разговор президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".
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Обновлено: Зеленский сообщил, что провел разговор с Дудой.
Прямая речь Зеленского: "Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора.
Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты.
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Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста".
Предыстория:
- Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
- Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и американским визави Джо Байденом в связи со взрывами у границы с Украиной, которые могло вызвать падение российских ракет.