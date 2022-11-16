Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский и Дуда провели телефонный разговор

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 00:40
иллюстративное фото из twitter ЕП

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор.

Источник: Дуда в Twitter, Зеленский в Тwitter

Дословно: "Продолжается разговор президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".

Обновлено: Зеленский сообщил, что провел разговор с Дудой.

Прямая речь Зеленского: "Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора.

Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты.

Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.
  • Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и американским визави Джо Байденом в связи со взрывами у границы с Украиной, которые могло вызвать падение российских ракет.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ЗеленскийДудаобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом

Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Рада просит выбросить Россию из G20

Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля

Все новости...
Зеленский
Без света сейчас около 10 миллионов украинцев - Зеленский
Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности, надо действовать
Зеленский о ракетной атаке РФ: Это пощечина G20
Последние новости
21:40
Более 2,5 тыс. школьных укрытий обеспечены Wi-Fi – Минцифра
21:22
видео"Самая горячая точка в стране": полиция спасла из Бахмута семью, которая пережила авиаудар РФ
21:19
Зеленский об Израиле и ПВО: Нетаньяху обещал разобраться с этим вопросом
21:13
Зеленский рассказал о сигналах от других стран насчет переговоров с РФ
21:09
Кадыров еще с сентября находится в розыске СБУ
21:00
Зеленский заявил, что Украина со временем построит "параллельную сеть", чтобы иметь электричество
20:54
Зеленский предлагает гарантам из Будапештского меморандума подписать новое "серьезное" соглашение
20:47
Если мы переживем эту зиму, мы точно победим в этой войне – Зеленский
20:19
Кабмин упростил требования для продажи генераторов и аккумуляторов
20:13
Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом
Все новости...