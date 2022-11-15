Зеленский и Дуда провели телефонный разговор

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор.

Источник: Дуда в Twitter, Зеленский в Тwitter

Дословно: "Продолжается разговор президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского".

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Обновлено: Зеленский сообщил, что провел разговор с Дудой.

Прямая речь Зеленского: "Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора.

Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты.

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Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста".

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