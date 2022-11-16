Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ситуацію щодо російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, а також вибух у Польщі.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Говорив з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні після того, як російський ракетний обстріл виводить з ладу ще більше критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

Ми також обговорили вибух у Польщі.

Ми (США – ред.) зобов'язуємося бути з Україною стільки, скільки буде потрібно".