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Блінкен обговорив з Кулебою обстріл української інфраструктури і вибух у Польщі

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 06:26
Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ситуацію щодо російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, а також вибух у Польщі.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Говорив з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні після того, як російський ракетний обстріл виводить з ладу ще більше критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

Ми також обговорили вибух у Польщі.

Ми (США – ред.) зобов'язуємося бути з Україною стільки, скільки буде потрібно".

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Теми: БлінкенКулеба ДмитроРосіявійна
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