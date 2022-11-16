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Блінкен обговорив з Кулебою обстріли української інфраструктури і вибух у Польщі

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 05:26
Блінкен обговорив з Кулебою обстріли української інфраструктури і вибух у Польщі
Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що обговорив із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою ситуацію щодо російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, а також вибух у Польщі.

Джерело: Блінкен у Twitter

Пряма мова: "Говорив з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні після того, як російський ракетний обстріл вивів з ладу ще більше критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

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Ми також обговорили вибух у Польщі.

Ми (США – ред.) зобов'язуємося бути з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Теми: БлінкенКулеба ДмитроРосіявійна
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