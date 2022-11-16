Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блинкен обсудил с Кулебой обстрелы украинской инфраструктуры и взрыв в Польше

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 06:26
Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию относительно российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, а также взрыв в Польше.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Говорил с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня после того, как российский ракетный обстрел вывел из строя еще больше критически важных объектов энергетической инфраструктуры в Украине.

Мы также обсудили взрыв в Польше.

Мы (США - ред.) обязуемся быть с Украиной столько, сколько потребуется".

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: БлинкенКулеба ДмитрийРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"

Чья бы ракета не упала в Польше, Россия несет за это полную ответственность – Белый дом

Зеленский о взрыве в Польше: Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета

видеоРоссияне заминировали полицию Херсона: участок пришлось подорвать

В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Все новости...
Блинкен
Блинкен не планирует контакты с Лавровым на саммите G20
Блинкен одобрил намерения МАГАТЭ посетить атомные объекты в Украине
Кулеба и Блинкен обсудили помощь Украине в сфере безопасности и российский фейк о "грязной бомбе"
Последние новости
04:27
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету – СМИ
03:45
Республиканцы побеждают в Палате представителей Штатов – CNN
03:18
МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС
02:24
ВСУ на юге из стрелкового оружия уничтожили два ударных дрона врага – командование
01:44
"Свободный мир с нами, пока мы не победим" – Резников о седьмом "Рамштайне"
01:15
Глава ОВА предупредил об экстренных отключениях электричества на Киевщине
00:57
Правительство Эстонии провело экстренное заседание из-за падения ракеты в Польше - прямой угрозы не увидело
00:09
"Российская портянка": вице-спикер польского Сейма
23:50
Сериалы, вышедшие осенью: подборка
23:24
видеоЗеленский требует привлечь Украину к расследованию взрыва в Польше
Все новости...