Блинкен обсудил с Кулебой обстрелы украинской инфраструктуры и взрыв в Польше
Среда, 16 ноября 2022, 06:26
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию относительно российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, а также взрыв в Польше.
Источник: Блинкен в Twitter
Прямая речь: "Говорил с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня после того, как российский ракетный обстрел вывел из строя еще больше критически важных объектов энергетической инфраструктуры в Украине.
Мы также обсудили взрыв в Польше.
Мы (США - ред.) обязуемся быть с Украиной столько, сколько потребуется".
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