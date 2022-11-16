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Блинкен обсудил с Кулебой обстрелы украинской инфраструктуры и взрыв в Польше

Ольга ГлущенкоСреда, 16 ноября 2022, 05:26
Блинкен обсудил с Кулебой обстрелы украинской инфраструктуры и взрыв в Польше
Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой ситуацию относительно российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, а также взрыв в Польше.

Источник: Блинкен в Twitter

Прямая речь: "Говорил с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня после того, как российский ракетный обстрел вывел из строя еще больше критически важных объектов энергетической инфраструктуры в Украине.

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Мы также обсудили взрыв в Польше.

Мы (США - ред.) обязуемся быть с Украиной столько, сколько потребуется".

Темы: БлинкенКулеба ДмитрийРосcиявойна
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