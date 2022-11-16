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AP: у США мають попередні оцінки, що на території Польщі впала ракета української ППО

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 07:54
фото twitter.com/wolski_jaros

Associated Press дізналися у спілкуванні з трьома американськими посадовцями, що ракета, яка впала на території Польщі і призвела до загибелі двох людей, могла бути ракетою української протиповітряної оборони.

Про це йдеться у матеріалі AP, пише "Європейська правда".

Троє посадовців із США, які погодилися коментувати лише на умовах анонімності, сказали, що попередні оцінки нібито вказують на те, що це ракета, яку українська ППО випустила для збиття російської. 

Ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю із США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі. 

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО. 

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

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Теми: війнаПольща
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