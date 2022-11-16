Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Президент Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Джерело: заява Байдена, цитує The Guardian

Деталі: Президент США Джо Байден поспілкувався з журналістами після екстреної зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі.

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Байден заявив, що група буде підтримувати Польщу в розслідуванні інциденту.

Він наголосив, що спочатку хоче з’ясувати, "що сталося", а потім визначитися з "наступним кроком".

Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, Байден сказав: "Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування.

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Але по лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо".

Крім того, він назвав "абсолютно безсовісними" ракетні обстріли України з боку Росії.

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