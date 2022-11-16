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Вибухи в Польщі: Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети з Росії

Ольга Глущенко Середа, 16 листопада 2022, 04:38
Байден, скриншот відео

Президент Штатів Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Джерело: заява Байдена, цитує The Guardian

Деталі: Президент США Джо Байден поспілкувався з журналістами після екстреної зустрічі з лідерами НАТО та G7 на Балі.

Байден заявив, що група буде підтримувати Польщу в розслідуванні інциденту.

Він наголосив, що спочатку хоче з’ясувати, "що сталося", а потім визначитися з "наступним кроком".

Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з Росії, Байден сказав: "Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування.

Але по лініях траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але ми побачимо".

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Крім того, він назвав "абсолютно безсовісними" ракетні обстріли України з боку Росії.

Передісторія:

  • У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
  • Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.
  • Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що на територію країни в другій половині дня у вівторок впала ракета російського виробництва.
  • Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.
  • Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва.

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Теми: БайденПольщаРосіявибух
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