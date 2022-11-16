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AP: в США имеют предварительные оценки, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 07:54
фото twitter.com/wolski_jaros

Associated Press узнали в общении с тремя американскими чиновниками, что ракета, которая упала на территории Польши и привела к гибели двух человек, могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны.

Об этом говорится в материале AP, пишет "Европейская правда".

Трое чиновников из США, которые согласились комментировать только на условиях анонимности, сказали, что предварительные оценки якобы указывают на то, что это ракета, которую украинская ПВО выпустила для сбивания российской. 

Эта информация противоречит другому анонимному комментарию из США о том, что российские ракеты во вторник 15 ноября пересекли границу Польши. 

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда же в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. и решили повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО. 

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава  не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

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Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

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Темы: войнаПольша
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