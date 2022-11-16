Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польські ЗМІ: Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 08:09
Польські ЗМІ: Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101
Фото ракети, що впала у Польщі

За візуальними ознаками уламків, ракета, яка впала 15 листопада на території Польщі під час масованого ракетного удару РФ по Україні, могла бути крилатою ракетою Х-101.

Про це повідомляє кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський після спілкування з двома військовими експертами, пише "Європейська правда".

Ляховський розповів, що одне з його джерел - фахівець з військових питань, який не з України і не з Польщі, а другий - експерт, пов’язаний з українським Міноборони. Свої оцінки вони висловили після огляду доступної у ЗМІ фотографії уламка ракети, який виявили на місці вибуху. 

Реклама:

Журналіст додає, що Х-101 вже багато разів застосовувалися Росією для ракетних атак проти України і були серед ракет, які задіяли 15 листопада. Він також звернув увагу, що у межах 15 км від Пшеводово на території України є об’єкти, які Росія могла обрати цілями удару.  

ВІДЕО ДНЯ

"Наразі на місці продожує роботу експертна група польських військових. Вони, безперечно, визначать, який саме тип ракети це був та яка країна запустила її", - зазначив Ляховський. 

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, на якому вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО. 

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до інциденту.

Президент США Джо Байден після переговорів з західними союзниками сказав, що ракета, яка впала у польському селищі, ймовірно, була випущена не з території Росії.

Агентство Associated Press з посиланням на непублічні коментарі кількох американських посадовців повідомляє, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, якою намагалися збити російську.

Теми: Польщазброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Польща
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
Усі новини...
Реклама: