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Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 09:09
Фото ракеты, упавшей в Польше

По визуальным признакам обломков, ракета, которая упала 15 ноября на территории Польши во время массированного ракетного удара РФ по Украине, могла быть крылатой ракетой Х-101.

Об этом сообщает корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский после общения с двумя военными экспертами, пишет "Европейская правда".

Ляховский рассказал, что один из его источников - специалист по военным вопросам, который не из Украины и не из Польши, а второй - эксперт, связанный с украинским Минобороны. Свои оценки они высказали после осмотра доступной в СМИ фотографии обломка ракеты, который обнаружили на месте взрыва. 

Журналист добавляет, что Х-101 уже много раз применялись Россией для ракетных атак против Украины и были среди ракет, которые задействовали 15 ноября. Он также обратил внимание, что в пределах 15 км от Пшеводово на территории Украины есть объекты, которые Россия могла выбрать целями удара.  

"Сейчас на месте продолжает работу экспертная группа польских военных. Они, безусловно, определят, какой именно тип ракеты это был и какая страна запустила ее", - отметил Ляховский. 

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Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда же в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором решили повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО. 

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Президент США Джо Байден после переговоров с западными союзниками сказал, что ракета, которая упала в польском поселке, вероятно, была выпущена не с территории России.

Агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которой пытались сбить российскую.

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Темы: Польшаоружиевойна
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