Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101

По визуальным признакам обломков, ракета, которая упала 15 ноября на территории Польши во время массированного ракетного удара РФ по Украине, могла быть крылатой ракетой Х-101.

Об этом сообщает корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский после общения с двумя военными экспертами, пишет "Европейская правда".

Ляховский рассказал, что один из его источников - специалист по военным вопросам, который не из Украины и не из Польши, а второй - эксперт, связанный с украинским Минобороны. Свои оценки они высказали после осмотра доступной в СМИ фотографии обломка ракеты, который обнаружили на месте взрыва.

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Photo 1: Wreckage in Poland;

Photo 2: October 31, Kyiv region, wreckage of Kh-101 pic.twitter.com/1u17Ymo2UY — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 15, 2022

Журналист добавляет, что Х-101 уже много раз применялись Россией для ракетных атак против Украины и были среди ракет, которые задействовали 15 ноября. Он также обратил внимание, что в пределах 15 км от Пшеводово на территории Украины есть объекты, которые Россия могла выбрать целями удара.

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"Сейчас на месте продолжает работу экспертная группа польских военных. Они, безусловно, определят, какой именно тип ракеты это был и какая страна запустила ее", - отметил Ляховский.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда же в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором решили повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Президент США Джо Байден после переговоров с западными союзниками сказал, что ракета, которая упала в польском поселке, вероятно, была выпущена не с территории России.

Агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которой пытались сбить российскую.