Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 08:09
Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101
Фото ракеты, упавшей в Польше

По визуальным признакам обломков, ракета, которая упала 15 ноября на территории Польши во время массированного ракетного удара РФ по Украине, могла быть крылатой ракетой Х-101.

Об этом сообщает корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский после общения с двумя военными экспертами, пишет "Европейская правда".

Ляховский рассказал, что один из его источников - специалист по военным вопросам, который не из Украины и не из Польши, а второй - эксперт, связанный с украинским Минобороны. Свои оценки они высказали после осмотра доступной в СМИ фотографии обломка ракеты, который обнаружили на месте взрыва. 

Реклама:

Журналист добавляет, что Х-101 уже много раз применялись Россией для ракетных атак против Украины и были среди ракет, которые задействовали 15 ноября. Он также обратил внимание, что в пределах 15 км от Пшеводово на территории Украины есть объекты, которые Россия могла выбрать целями удара.  

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас на месте продолжает работу экспертная группа польских военных. Они, безусловно, определят, какой именно тип ракеты это был и какая страна запустила ее", - отметил Ляховский. 

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда же в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором решили повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО. 

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к инциденту.

Президент США Джо Байден после переговоров с западными союзниками сказал, что ракета, которая упала в польском поселке, вероятно, была выпущена не с территории России.

Агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которой пытались сбить российскую.

Темы: Польшаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Польша
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: