Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 10:43
КОЛАЖ CENTRALASIA.MEDIA

Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі і він може бути схвалений на початку грудня.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", - написав Джозвяк. 

Нагадаємо, ЄС фінально затвердив останній, восьмий пакет санкцій проти Росії на початку жовтня - ще до початку масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: санкціїЄСРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

ППО, артилерія, боєприпаси: глава Пентагону підсумував результати "Рамштайну-7" для України

Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім

Зеленський про вибух у Польщі: Я не сумніваюся, що це була не наша ракета

Усі новини...
санкції
США запровадили санкції проти 42 осіб і компаній, які допомагають РФ купувати зброю
РФ ввела санкції проти онука Бандери, Джима Керрі і ще 98 громадян Канади
Трюдо оголосив про $500 млн військової допомоги для України і нові санкції проти РФ
Останні новини
09:19
Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині
09:12
Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською
08:58
У Дніпрі й Києві пролунали вибухи, на Київщині працює ППО
08:51
Британія та Нідерланди підписали угоду для взаємопідтримки в енергетиці
08:45
По всій Україні оголошено повітряну тривогу, ракети в повітрі
08:10
У Києві введено екстрені відключення світла
07:56
У Каховці окупанти мінують об’єкти інфраструктури і знищують вежі зв’язку – штаб
07:43
фотоОбстріли Нікополя: ворог поцілив у 20 будинків, пошкоджена лінія електропередач
07:27
У Нідерландах готуються оголосити вирок у справі MH17
07:14
ЗСУ знищили ворожий штаб у Мелітополі і 2 пункти управління росіян – зведення
Усі новини...