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ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 09:43
ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ
КОЛАЖ CENTRALASIA.MEDIA

Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі і він може бути схвалений на початку грудня.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", - написав Джозвяк. 

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Нагадаємо, ЄС фінально затвердив останній, восьмий пакет санкцій проти Росії на початку жовтня - ще до початку масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Теми: санкціїЄСРосіявійна
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