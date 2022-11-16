ЄС наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі - ЗМІ

Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі і він може бути схвалений на початку грудня.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", - написав Джозвяк.

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Нагадаємо, ЄС фінально затвердив останній, восьмий пакет санкцій проти Росії на початку жовтня - ще до початку масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.