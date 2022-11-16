Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси - СМИ

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 09:43
ЕС в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси - СМИ
КОЛЛАЖ CENTRALASIA.MEDIA

Европейский Союз в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси и он может быть одобрен в начале декабря.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Девятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси скорее всего будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря", - написал Джозвяк. 

Реклама:

Напомним, ЕС финально утвердил последний, восьмой пакет санкций против России в начале октября - еще до начала массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Темы: санкцииЕСРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
санкции
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Зеленский анонсировал "мощный сентябрь": Украину будет слышать Глобальный Юг
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: