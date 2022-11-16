ЕС в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси - СМИ

Европейский Союз в конце ноября представит новый пакет санкций против России и Беларуси и он может быть одобрен в начале декабря.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Девятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси скорее всего будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря", - написал Джозвяк.

Напомним, ЕС финально утвердил последний, восьмой пакет санкций против России в начале октября - еще до начала массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.