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На звільнену Херсонщину повертається світло

"Українська правда"Середа, 16 листопада 2022, 11:18
Ярослав Янушевич з мешканцями Херсонщини, фото з Facebook очільника Херсонської ОДА

На звільнених територіях Херсонської області здійснюються роботи з відновленням електропостачання, світло повернулося у три населенні пункти.

Джерело: голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: " На деокупованій Херсонщині продовжуються роботи з відновленням електропостачання. Маємо черговий гарний результат.

Зі світлом тепер Велика Олександрівка, Новодмитрівка, Старосілля".

Що цьому передувало: У звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години, тепер вона розпочинатиметься на дві години пізніше.

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Теми: енергетикаХерсонська областьдеокупація
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