На освобожденную Херсонщину возвращается свет

Ярослав Янушевич с жителями Херсонщины, фото из Facebook главы Херсонской ОГА

На освобожденных территориях Херсонской области осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, свет вернулся в три населенные пункта.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "На деоккупированной Херсонщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Имеем очередной хороший результат.

Со светом теперь Большая Александровка, Новодмитровка, Староселье".

Что этому предшествовало: В освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа, теперь он будет начинаться на два часа позже.