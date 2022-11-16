Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На освобожденную Херсонщину возвращается свет

"Украинская правда"Среда, 16 ноября 2022, 10:18
На освобожденную Херсонщину возвращается свет
Ярослав Янушевич с жителями Херсонщины, фото из Facebook главы Херсонской ОГА

На освобожденных территориях Херсонской области осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, свет вернулся в три населенные пункта.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "На деоккупированной Херсонщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Имеем очередной хороший результат.

Реклама:

Со светом теперь Большая Александровка, Новодмитровка, Староселье".

Что этому предшествовало: В освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа, теперь он будет начинаться на два часа позже.

Темы: энергетикаХерсонская областьдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
энергетика
Минэнерго наработало Концепцию обеспечения энергетической безопасности
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: