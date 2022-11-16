На освобожденную Херсонщину возвращается свет
Среда, 16 ноября 2022, 11:18
На освобожденных территориях Херсонской области осуществляются работы по восстановлению электроснабжения, свет вернулся в три населенные пункта.
Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "На деоккупированной Херсонщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Имеем очередной хороший результат.
Со светом теперь Большая Александровка, Новодмитровка, Староселье".
Что этому предшествовало: В освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа, теперь он будет начинаться на два часа позже.
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