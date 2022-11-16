У Херсоні та області змінили комендантську годину
У Херсоні та на звільнених районах області змінили тривалість комендантської години, тепер вона розпочинатиметься на дві години пізніше.
Джерело: Херсонська міська рада у Telegram, керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година – з 16 листопада до окремого наказу діятиме комендантська година з 19 вечора до 06:30 ранку.
Відповідний наказ видано начальником Херсонської міської військової адміністрації Галиною Луговою".
Деталі: Раніше в Херсоні комендантська година діяла з 17 вечора до 8 ранку.
Графік комендантської години змінили з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території, зокрема розмінування та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення.
Про зміни в графіку коментадської години на звільнених територіях Херсонщини згодом повідомив Ярослав Янушевич.
Пряма мова: "На деокупованій Херсонщині пом'якшено комендантську годину.
Відтепер у місті Херсон, Херсонському та Бериславському районах області комендантська година триває з 19 вечора до 06:30 ранку".
Що цьому передувало: 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.