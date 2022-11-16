У Херсоні та області змінили комендантську годину

У Херсоні та на звільнених районах області змінили тривалість комендантської години, тепер вона розпочинатиметься на дві години пізніше.

Джерело: Херсонська міська рада у Telegram, керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година – з 16 листопада до окремого наказу діятиме комендантська година з 19 вечора до 06:30 ранку.

Відповідний наказ видано начальником Херсонської міської військової адміністрації Галиною Луговою".

Деталі: Раніше в Херсоні комендантська година діяла з 17 вечора до 8 ранку.

Графік комендантської години змінили з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території, зокрема розмінування та вжиття заходів щодо безпеки цивільного населення.

Про зміни в графіку коментадської години на звільнених територіях Херсонщини згодом повідомив Ярослав Янушевич.

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Пряма мова: "На деокупованій Херсонщині пом'якшено комендантську годину.



Відтепер у місті Херсон, Херсонському та Бериславському районах області комендантська година триває з 19 вечора до 06:30 ранку".

Що цьому передувало: 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.