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За 8 місяців війни з Росією Україна відбила 1300 кібератак – Зеленський до G20

Олена РощінаСереда, 16 листопада 2022, 11:22
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

За 8 місяців повномасштабної війни з Росією в Україні відбили 1300 ворожих кібератак і Україна має що запропонувати світові в сфері цифрової безпеки, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент України у виступ під час участі у панелі "Цифрова трансформація" у межах саміту "Великої двадцятки", Офіс президента

Пряма мова: "Сьогоднішню панель нашого саміту про цифрову трансформацію я прошу вас розглядати саме з погляду безпеки. Це буде своєчасний погляд.

Вам зараз, шановні лідери, добре видно, що таке сучасна війна. Сьогодні не уявити життя без комп’ютерних мереж, швидкісного зв’язку, інтернету і тим паче без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього".

Деталі: Зеленський порадив лідерам G20, яку він називає G19 без Росії, скористатися українським досвідом захисту, щоб гарантувати безпеку своїм народам.

Президент нагадав, що в Україні створено IT-армію, яка перемагає в кіберпросторі. За його словами, найкращі фахівці та компанії України об’єдналися для захисту держави.

Пряма мова: "Понад 1300 кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни. У перший тиждень вторгнення Росія знищила ключовий дата-центр нашої країни, і рішення у відповідь – це "хмари", у які ми перенесли частину інформаційних систем.

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Ми побудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків. Завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій".

Деталі: Зеленський додав, що мільйони українців щоденно користуються цифровим державним сервісом "Дія". Це більш як 100 державних послуг без контакту з чиновниками. 

"Цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів і податків, отримання державної допомоги, збір коштів на підтримку армії… Все це – українська "Дія". Якщо у вас або ваших союзників і партнерів ще немає такої системи й такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати!", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що кіберзахист, стійкість інституцій, надійний зв’язок, зокрема супутниковий, – усе це результат співпраці.

Зеленський закликав відкинути суперечки й розвивати колективні зусилля заради глобального миру. "G19 у цьому може бути дуже успішним! Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід – це ваш безпековий досвід", – зазначив він.

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Теми: Зеленськийкібербезпекавійнадіджиталізація
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