За 8 місяців війни з Росією Україна відбила 1300 кібератак – Зеленський до G20

За 8 місяців повномасштабної війни з Росією в Україні відбили 1300 ворожих кібератак і Україна має що запропонувати світові в сфері цифрової безпеки, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент України у виступ під час участі у панелі "Цифрова трансформація" у межах саміту "Великої двадцятки", Офіс президента

Пряма мова: "Сьогоднішню панель нашого саміту про цифрову трансформацію я прошу вас розглядати саме з погляду безпеки. Це буде своєчасний погляд.

Вам зараз, шановні лідери, добре видно, що таке сучасна війна. Сьогодні не уявити життя без комп’ютерних мереж, швидкісного зв’язку, інтернету і тим паче без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього".

Деталі: Зеленський порадив лідерам G20, яку він називає G19 без Росії, скористатися українським досвідом захисту, щоб гарантувати безпеку своїм народам.

Президент нагадав, що в Україні створено IT-армію, яка перемагає в кіберпросторі. За його словами, найкращі фахівці та компанії України об’єдналися для захисту держави.

Пряма мова: "Понад 1300 кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни. У перший тиждень вторгнення Росія знищила ключовий дата-центр нашої країни, і рішення у відповідь – це "хмари", у які ми перенесли частину інформаційних систем.

ВІДЕО ДНЯ

Ми побудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків. Завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій".

Деталі: Зеленський додав, що мільйони українців щоденно користуються цифровим державним сервісом "Дія". Це більш як 100 державних послуг без контакту з чиновниками.

"Цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів і податків, отримання державної допомоги, збір коштів на підтримку армії… Все це – українська "Дія". Якщо у вас або ваших союзників і партнерів ще немає такої системи й такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати!", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що кіберзахист, стійкість інституцій, надійний зв’язок, зокрема супутниковий, – усе це результат співпраці.

Зеленський закликав відкинути суперечки й розвивати колективні зусилля заради глобального миру. "G19 у цьому може бути дуже успішним! Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід – це ваш безпековий досвід", – зазначив він.