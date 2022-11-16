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За 8 месяцев войны с Россией Украина отразила 1300 кибератак – Зеленский к G20

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 10:22
За 8 месяцев войны с Россией Украина отразила 1300 кибератак – Зеленский к G20
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

За 8 месяцев полномасштабной войны с Россией в Украине отразили 1300 вражеских кибератак и Украине есть что предложить миру в сфере цифровой безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент Украины в выступление во время участия в панели "Цифровая трансформация" в рамках саммита "Большой двадцатки", Офис президента

Прямая речь: "Сегодняшнюю панель нашего саммита о цифровой трансформации я прошу вас рассматривать именно с точки зрения безопасности. Это будет своевременный взгляд.

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Вам сейчас, уважаемые лидеры, хорошо видно, что такое современная война. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более без электричества. Но ваши враги могут попытаться лишить вас этого".

Детали: Зеленский посоветовал лидерам G20, которую он называет G19 без России, воспользоваться украинским опытом защиты, чтобы обеспечить безопасность своим народам.

Президент напомнил, что в Украине создана IT-армия, которая побеждает в киберпространстве. По его словам, лучшие специалисты и компании объединились для защиты государства.

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Прямая речь: "Более 1300 кибератак мы отбили за восемь месяцев российской войны. В первую неделю вторжения Россия уничтожила ключевой дата-центр нашей страны, и ответное решение – это "облака", в которые мы перенесли часть информационных систем.

Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую стойкость банков. Благодаря цифровизации мы можем быстро организовать социальные выплаты пострадавшим от боевых действий".

Детали: Зеленский добавил, что миллионы украинцев ежедневно пользуются цифровым государственным сервисом "Дія". Это более 100 государственных услуг без контакта с чиновниками.

"Цифровой паспорт, открытие счетов, оплата штрафов и налогов, получение государственной помощи, сбор средств на поддержку армии… Все это – украинская "Дія". Если у вас или у ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить!", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что киберзащита, устойчивость институтов, надежная связь, в частности спутниковая, – все это результат сотрудничества.

Зеленский призвал отбросить споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира. "G19 в этом может быть очень успешным! Украина готова помогать. Наш опыт безопасности – это ваш опыт безопасности", – отметил он.

Темы: Зеленскийкибербезопасностьвойнадиджитализация
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