За 8 месяцев войны с Россией Украина отразила 1300 кибератак – Зеленский к G20

За 8 месяцев полномасштабной войны с Россией в Украине отразили 1300 вражеских кибератак и Украине есть что предложить миру в сфере цифровой безопасности, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент Украины в выступление во время участия в панели "Цифровая трансформация" в рамках саммита "Большой двадцатки", Офис президента

Прямая речь: "Сегодняшнюю панель нашего саммита о цифровой трансформации я прошу вас рассматривать именно с точки зрения безопасности. Это будет своевременный взгляд.

Вам сейчас, уважаемые лидеры, хорошо видно, что такое современная война. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более без электричества. Но ваши враги могут попытаться лишить вас этого".

Детали: Зеленский посоветовал лидерам G20, которую он называет G19 без России, воспользоваться украинским опытом защиты, чтобы обеспечить безопасность своим народам.

Президент напомнил, что в Украине создана IT-армия, которая побеждает в киберпространстве. По его словам, лучшие специалисты и компании объединились для защиты государства.

Прямая речь: "Более 1300 кибератак мы отбили за восемь месяцев российской войны. В первую неделю вторжения Россия уничтожила ключевой дата-центр нашей страны, и ответное решение – это "облака", в которые мы перенесли часть информационных систем.

ВИДЕО ДНЯ

Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую стойкость банков. Благодаря цифровизации мы можем быстро организовать социальные выплаты пострадавшим от боевых действий".

Детали: Зеленский добавил, что миллионы украинцев ежедневно пользуются цифровым государственным сервисом "Дія". Это более 100 государственных услуг без контакта с чиновниками.

"Цифровой паспорт, открытие счетов, оплата штрафов и налогов, получение государственной помощи, сбор средств на поддержку армии… Все это – украинская "Дія". Если у вас или у ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить!", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что киберзащита, устойчивость институтов, надежная связь, в частности спутниковая, – все это результат сотрудничества.

Зеленский призвал отбросить споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира. "G19 в этом может быть очень успешным! Украина готова помогать. Наш опыт безопасности – это ваш опыт безопасности", – отметил он.