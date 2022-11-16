Росія тримає більше 100 ракет "Калібр" у трьох морях – ВМС

Запуск російських "Калібрів" по Україні. Скриншот з відео РИА Новости

Станом на ранок 16 листопада Росія тримає у Чорному морі 8 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Середземному та Каспійському морях чергують кораблі з іще сотнею "Калібрів".

Джерело: Військово-Морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 16.11 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – до 4 ракет;

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в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля".

Деталі: У Середземному морі Росія тримає 10 кораблів, з яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 76 ракет, а в Каспійському морі – 3 носія "Калібрів" загальним залпом 24 ракети.

Повідомляється, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 43 судна, з них 8 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 40 суден, з них 10 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС нагадують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), бо вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.