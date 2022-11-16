Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия держит более 100 ракет "Калибр" в трех морях – ВМС

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 12:07
Запуск российских "Калибров" по Украине. Скриншот из видео РИА Новости

По состоянию на утро 16 ноября Россия держит в Черном море 8 кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Средиземном и Каспийском морях дежурят корабли с еще сотней "Калибров".

Источник: Военно-Морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 16.11 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 4 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля".

Детали: В Средиземном море Россия держит 10 кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, а в Каспийском море – 3 носителя "Калибров" общим залпом 24 ракеты.

Сообщается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море – 43 судна, из них 8 судов двигались из пролива Босфор;
  • в Черное море – 40 судов, из них 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

ВМС напоминают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), потому что выключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Черное мореРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Над Киевом сбили две ракеты, над Киевским водохранилищем – два "Шахеда"

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

Все новости...
Черное море
Вражеский флот из Черного моря угрожает 20 "Калибрами" – ОК "Юг"
Россия держит в Черном море один носитель "Калибров"
В Черном море враг готов применить 16 "Калибров" - ОК "Юг"
Последние новости
10:31
Шольц не впечатлен стремлением Трампа переизбраться на второй срок
10:27
В четверг в Украине кроме графиков отключений света применяют аварийные
10:13
Херсон: какие аптеки уже работают и где принимают врачи
10:09
На направлениях Сватово-Кременная и Белогоровка продолжаются ожесточенные бои – Гайдай
09:56
Обстрел Запорожской области: в Вольнянске – четверо погибших
09:47
Над Киевом сбили две ракеты, над Киевским водохранилищем – два "Шахеда"
09:32
Россия в войне уже потеряла более 83 тысяч вояк
09:32
Ракетным ударом по Днепру поражены два инфраструктурных объекта
09:27
видеоСнайпер ССО за пять минут поразил пятерых российских военных
09:22
Британская разведка: Разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегии России
Все новости...