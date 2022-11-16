Россия держит более 100 ракет "Калибр" в трех морях – ВМС

Запуск российских "Калибров" по Украине. Скриншот из видео РИА Новости

По состоянию на утро 16 ноября Россия держит в Черном море 8 кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Средиземном и Каспийском морях дежурят корабли с еще сотней "Калибров".

Источник: Военно-Морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 16.11 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 4 ракет;

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в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля".

Детали: В Средиземном море Россия держит 10 кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, а в Каспийском море – 3 носителя "Калибров" общим залпом 24 ракеты.

Сообщается, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

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в Азовское море – 43 судна, из них 8 судов двигались из пролива Босфор;

в Черное море – 40 судов, из них 10 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

ВМС напоминают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), потому что выключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.