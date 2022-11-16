Зеленський: Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану

Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Росії кажуть про мир, а вона – ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж і спричинила, а вона – іранські дрони у відповідь. Їй – десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона – по десять ракет на кожен пункт про мир".

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.

"Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив: чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічнішою буде ситуація для Кремля і жорсткішою позиція України.