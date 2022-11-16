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Зеленский: Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 11:36
Зеленский: Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана
иллюстративное фото из Facebook Зеленского

Россия ответила десятком ракет на каждый пункт мирного плана Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "России говорят о мире, а она - ракеты в ответ. Ей говорят о глобальных кризисах, которые Россия же и вызвала, а она - иранские дроны в ответ. Ей - десять пунктов, чтобы закончить войну, а она - по десять ракет на каждый пункт о мире".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с Россией, которые предусматривают 10 пунктов. 

"Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил: чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем катастрофичнее будет ситуация для Кремля и жестче позиция Украины.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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