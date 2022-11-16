У Харкові зупиняли метро

Метро у Харкові тимчасово припиняло рух на всіх лініях через проблеми з електропостачанням 16 листопада.

Джерело: метрополітен Харкова в Telegram, речник підземки Олексій Бітнер у коментарі "Суспільному"

Дослівно метро: "Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.



Приносимо вибачення за тимчасові незручності".

Деталі: Бітнер уточнив, що зупинка метрополітену пов'язана із падінням напруги в енергосистемі.

О 12.48 метрополітенівці повідомили, що рух лініями відновлено.

Що передувало: Ввечері 15 листопада Харків та область через російські удари залишилися без електропостачання.