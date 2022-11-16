У Харкові зупиняли метро
Середа, 16 листопада 2022, 11:51
Метро у Харкові тимчасово припиняло рух на всіх лініях через проблеми з електропостачанням 16 листопада.
Джерело: метрополітен Харкова в Telegram, речник підземки Олексій Бітнер у коментарі "Суспільному"
Дослівно метро: "Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності".
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Деталі: Бітнер уточнив, що зупинка метрополітену пов'язана із падінням напруги в енергосистемі.
О 12.48 метрополітенівці повідомили, що рух лініями відновлено.
Що передувало: Ввечері 15 листопада Харків та область через російські удари залишилися без електропостачання.
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