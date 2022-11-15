Харків та область повністю знеструмлені принаймні до ранку – ОВА

Харків та область через російські удари залишилися без електропостачання щонайменше до ранку середи.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Світла немає ані в місті Харкові, ані в жодному населеному пункті області…

Ми аналізуємо, скільки нам потрібно буде часу для відновлення електроенергії в області. Напевно, до ранку точно не буде електроенергії".

Деталі: Щодо ситуації з водою голова ОВА зазначив, що поки що водопостачання є, однак, якщо не вдасться відновити електропостачання протягом 10-12 годин, насоси водоканалу будуть запущені в аварійному режимі.

За його словами, окупанти у вівторок завдали по Харкову 2 ракетних удари типу С300, по Чугуївському району - 4.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова, через що порушилося електропостачання.

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