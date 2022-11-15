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Харків та область повністю знеструмлені принаймні до ранку – ОВА

Катерина ТищенкоВівторок, 15 листопада 2022, 19:09
Харків та область повністю знеструмлені принаймні до ранку – ОВА
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Харків та область через російські удари залишилися без електропостачання щонайменше до ранку середи.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Світла немає ані в місті Харкові, ані в жодному населеному пункті області…

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Ми аналізуємо, скільки нам потрібно буде часу для відновлення електроенергії в області. Напевно, до ранку точно не буде електроенергії".

Деталі: Щодо ситуації з водою голова ОВА зазначив, що поки що водопостачання є, однак, якщо не вдасться відновити електропостачання протягом 10-12 годин, насоси водоканалу будуть запущені в аварійному режимі.

За його словами, окупанти у вівторок завдали по Харкову 2 ракетних удари типу С300, по Чугуївському району - 4.

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова, через що порушилося електропостачання.

Передісторія:

  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
  • Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Теми: Харківська областьХарківелектроенергіявійна
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