В Харькове останавливали метро

Метро в Харькове временно прекращало движение на всех линиях из-за проблем с электроснабжением 16 ноября.

Источник: метрополитен Харькова в Telegram, спикер подземки Алексей Битнер в комментарии "Суспільному"

Дословно метро: "Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена.

Приносим извинения за временные неудобства".

Детали: Битнер уточнил, что остановка метрополитена связана с падением напряжения в энергосистеме.

В 12.48 метрополитеновцы сообщили, что движение по линиям восстановлено.

Что предшествовало: Вечером 15 ноября Харьков и область из-за российских ударов остались без электроснабжения.