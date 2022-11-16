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В Харькове останавливали метро

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 11:51
В Харькове останавливали метро
фото Харьковского метрополитена

Метро в Харькове временно прекращало движение на всех линиях из-за проблем с электроснабжением 16 ноября.

Источник: метрополитен Харькова в Telegram, спикер подземки Алексей Битнер в комментарии "Суспільному"

Дословно метро: "Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена.

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Приносим извинения за временные неудобства".

Детали: Битнер уточнил, что остановка метрополитена связана с падением напряжения в энергосистеме.

В 12.48 метрополитеновцы сообщили, что движение по линиям восстановлено.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Вечером 15 ноября Харьков и область из-за российских ударов остались без электроснабжения.

Темы: Харьковметроэлектроэнергия
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