В Харькове останавливали метро
Среда, 16 ноября 2022, 11:51
Метро в Харькове временно прекращало движение на всех линиях из-за проблем с электроснабжением 16 ноября.
Источник: метрополитен Харькова в Telegram, спикер подземки Алексей Битнер в комментарии "Суспільному"
Дословно метро: "Уважаемые пассажиры! Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена.
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Приносим извинения за временные неудобства".
Детали: Битнер уточнил, что остановка метрополитена связана с падением напряжения в энергосистеме.
В 12.48 метрополитеновцы сообщили, что движение по линиям восстановлено.
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Что предшествовало: Вечером 15 ноября Харьков и область из-за российских ударов остались без электроснабжения.