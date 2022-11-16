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РосЗМІ повідомили, що зникла колаборантка Губарєва знайшлася в СІЗО

Валентина РоманенкоСереда, 16 листопада 2022, 14:22
РосЗМІ повідомили, що зникла колаборантка Губарєва знайшлася в СІЗО

ЗМІ РФ повідомили про затримання колаборантки, так званої "віцегубернаторки Херсонської області" Катерини Губарєвої у справі про економічний злочин.

Джерело: російські видання ТАСС і РБК із посиланням на джерела, РИА "Новости"

Деталі: Джерело РБК у правоохоронних органах підтвердило цю інформацію і додало, що з жінкою проводяться слідчі дії.

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Інше джерело ТАСС уточнило, що її затримали напередодні.

Про зникнення жінки 16 листопада написав її чоловік Павло Губарєв. Він повідомив, що вона не виходила на зв'язок з минулого вечора.

Водночас РИА "Новости" зазначає, що "МВС у Херсонській області" офіційно не підтверджує і не спростовує затримання Губарєвої.

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Теми: колабораціяХерсонська область
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