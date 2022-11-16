У Генічеську зникла колаборантка Губарєва – росЗМІ

Російські ЗМІ заявили, що в Генічеську зникла колаборантка, так звана "віце-губернаторка Херсонської області" Катерина Губарєва – вона не виходить на зв'язок.

Джерело: РБК з посиланням чоловіка Губарєвої, колишнього так званого "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва

Пряма мова Губарєва: "Учора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, з того часу на зв'язок не виходила. Останнє місце, де її бачили – будівля уряду Херсонської області в Генічеську".

Деталі: За його словами, він намагався додзвонитися до колаборанта, так званого т.в.о. глави Херсонської області Володимира Сальдо, щоб дізнатися місцеперебування дружини, але безрезультатно.

У серпні сепаратистка Губарєва заявила про намір Росії об'єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.

Для довідки: Колаборантка Губарєва була так званою першою "міністеркою закордонних справ ДНР" (з 16 травня 2014 року), потім так званою "заступницею міністра закордонних справ ДНР" (з 5 серпня 2014 року) і депутаткою так званої "Народної Ради ДНР" (з 3 листопада 2014 року).

З 17 червня 2022 року вона отримала посаду так званого "заступника керівника російської Військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

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