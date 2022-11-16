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РосСМИ сообщили, что пропавшая коллаборантка Губарева нашлась в СИЗО

Валентина РоманенкоСреда, 16 ноября 2022, 15:22

СМИ РФ сообщили о задержании коллаборантки, так называемой "вице-губернатора Херсонской области" Екатерины Губаревой по делу об экономическом преступлении.

Источник: российские издания ТАСС и РБК со ссылкой на источники, РИА "Новости"

Детали: Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил эту информацию и добавил, что с женщиной проводятся следственные действия.

Другой источник ТАСС уточнил, что она была задержана накануне.

О пропаже женщины 16 ноября написал ее муж Павел Губарев. Он сообщил, что она не выходила на связь с прошлого вечера.

В то же время РИА "Новости" отмечает, что "МВД по Херсонской области" официально не подтверждает и не опровергает задержание Губаревой.

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Темы: коллаборационизмХерсонская область
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