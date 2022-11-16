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У Білорусі заявили, що з "калаша" збили український дрон на кордоні

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 15:18
У Білорусі заявили, що з калаша збили український дрон на кордоні
Збитий дрон, фото пресслужби Прикородонної служби Білорусі

Білоруські прикордонники заявили, що 16 листопада збили з автомата Калашнікова дрон, який нібито прямував з території України до Білорусі.

Джерело: пресслужба Прикордонного комітету Білорусі

Деталі: Прикордонники стверджують, що інцидент стався у Кобринському районі Брестської області Білорусі, яка межує з українською Волинню. За 100 метрів від білорусько-українського кордону нібито виявили квадрокоптер, що прямував з українського боку на територію Білорусі.

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Він, як стверджують прикордонники, був обладнаний відеокамерою і застосовувався для ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону в Білорусі. Інцидент назвали "українською провокацією".

 
 

Що цьому передувало: Востаннє прикордонники Білорусі повідомляли про збиття українського дрона на кордоні 4 листопада. За їхньою інформацією, дрон використовувався для збору розвідданих і переміщення вибухових пристроїв. 

Теми: БілорусьбезпілотникиПрикордонна служба
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