Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі заявили, що з "калаша" збили український дрон на кордоні

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 16:18
Збитий дрон, фото пресслужби Прикородонної служби Білорусі

Білоруські прикордонники заявили, що 16 листопада збили з автомата Калашнікова дрон, який нібито прямував з території України до Білорусі.

Джерело: пресслужба Прикордонного комітету Білорусі

Деталі: Прикордонники стверджують, що інцидент стався у Кобринському районі Брестської області Білорусі, яка межує з українською Волинню. За 100 метрів від білорусько-українського кордону нібито виявили квадрокоптер, що прямував з українського боку на територію Білорусі.

Він, як стверджують прикордонники, був обладнаний відеокамерою і застосовувався для ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону в Білорусі. Інцидент назвали "українською провокацією".

 
 

Що цьому передувало: Востаннє прикордонники Білорусі повідомляли про збиття українського дрона на кордоні 4 листопада. За їхньою інформацією, дрон використовувався для збору розвідданих і переміщення вибухових пристроїв. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьбезпілотникиПрикордонна служба
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоНад Києвом збили чотири ракети та п'ять "Шахедів"

фото"PEACE Дец": У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву

У Польщі повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети

"Зернову ініціативу" продовжили на чотири місяці

Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

Усі новини...
Білорусь
Зеленський не бачить у білорусів бажання воювати з Україною
Росія виділить Білорусі 100 мільярдів рублів кредиту на "імпортозаміщення"
У Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих – Генштаб
Останні новини
14:37
Ресторан McDonald's відновив роботу у Хмельницькому
14:31
У Кремлі кажуть, що не зрозуміли, що таке публічні переговори
14:23
Економіка Британії перебуває у рецесії
14:20
У Маріуполі на ремонтній базі окупантів здетонував боєкомплект – радник мера
14:09
Через "банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів
14:02
На Київщині попереджають про вибухи, працюватимуть сапери – ОВА
13:59
відеоДБР викрило начальника митного посту "Тиса" на поборах з автоперевізників
13:58
відеоПолярники показали, як яйця субантарктичних пінгвінів з’являються на світ
13:52
Україна здатна замістити викопне паливо з Росії чистою енергією – Зеленський
13:51
Ердоган вважає, що проблеми закупівлі F-16 у США будуть вирішені найближчим часом
Усі новини...