У Білорусі заявили, що з "калаша" збили український дрон на кордоні

Білоруські прикордонники заявили, що 16 листопада збили з автомата Калашнікова дрон, який нібито прямував з території України до Білорусі.

Джерело: пресслужба Прикордонного комітету Білорусі

Деталі: Прикордонники стверджують, що інцидент стався у Кобринському районі Брестської області Білорусі, яка межує з українською Волинню. За 100 метрів від білорусько-українського кордону нібито виявили квадрокоптер, що прямував з українського боку на територію Білорусі.

Він, як стверджують прикордонники, був обладнаний відеокамерою і застосовувався для ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону в Білорусі. Інцидент назвали "українською провокацією".

Що цьому передувало: Востаннє прикордонники Білорусі повідомляли про збиття українського дрона на кордоні 4 листопада. За їхньою інформацією, дрон використовувався для збору розвідданих і переміщення вибухових пристроїв.