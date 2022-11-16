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В Беларуси заявили, что с "калаша" сбили украинский дрон на границе

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 15:18
В Беларуси заявили, что с калаша сбили украинский дрон на границе
Сбитый дрон, фото пресс-службы Прикородонной службы Беларуси

Белорусские пограничники заявили, что 16 ноября сбили из автомата Калашникова дрон, который якобы направлялся с территории Украины в Беларусь.

Источник: пресс-служба Пограничного комитета Беларуси

Детали: Пограничники утверждают, что инцидент произошел в Кобринском районе Брестской области Беларуси, которая граничит с украинской Волынью. В 100 метрах от белорусско-украинской границы якобы обнаружили квадрокоптер, направлявшийся с украинской стороны на территорию Беларуси.

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Он, как утверждают пограничники, был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы в Беларуси. Инцидент назвали "украинской провокацией".

 
 

Что этому предшествовало: Последний раз пограничники Беларуси сообщали о сбитии украинского дрона на границе 4 ноября. По их информации, дрон использовался для сбора разведданных и перемещения взрывных устройств. 

Темы: БеларусьбеспилотникиПограничная служба
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