В Беларуси заявили, что с "калаша" сбили украинский дрон на границе

Белорусские пограничники заявили, что 16 ноября сбили из автомата Калашникова дрон, который якобы направлялся с территории Украины в Беларусь.

Источник: пресс-служба Пограничного комитета Беларуси

Детали: Пограничники утверждают, что инцидент произошел в Кобринском районе Брестской области Беларуси, которая граничит с украинской Волынью. В 100 метрах от белорусско-украинской границы якобы обнаружили квадрокоптер, направлявшийся с украинской стороны на территорию Беларуси.

Он, как утверждают пограничники, был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы в Беларуси. Инцидент назвали "украинской провокацией".

Что этому предшествовало: Последний раз пограничники Беларуси сообщали о сбитии украинского дрона на границе 4 ноября. По их информации, дрон использовался для сбора разведданных и перемещения взрывных устройств.