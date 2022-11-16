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В Україні перейменували місто Новоград-Волинський

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 16:28
Новогоград-Волинський, фото з Укрінформу

Верховна Рада повернула місту Новоград-Волинський на Житомирщині його історичну назву "Звягель" на прохання Житомирської обласної ради.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Новоград-Волинський район також перейменовали на Звягельський. За відповідні постанови 8179 та 8180 проголосували 260 депутатів.

Довідково: Звягель – назва, яку мало місто з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

Що цьому передувало: 7 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.

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Теми: ЖитомирщинаВерховна Рада
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