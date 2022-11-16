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В Украине переименовали город Новоград-Волынский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 16:28
Новогоград-Волынский, фото из Укринформа

Верховная Рада вернула городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название "Звягель" по просьбе Житомирского областного совета.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Новоград-Волынский район также переименовали в Звягельский. За соответствующие постановления 8179 и 8180 проголосовали 260 депутатов.

Справка: Звягель – название, которое имел город с ХѴ в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

Что этому предшествовало: 7 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление о переименовании города Новоград-Волынский Житомирской области на Звягель.

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Темы: Житомирская областьВерховная Рада
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