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Зеленський: Для нас важливо, щоб Китай не обирав бік Росії

Альона Мазуренко Середа, 16 листопада 2022, 18:25
Зеленський: Для нас важливо, щоб Китай не обирав бік Росії

Президент Володимир Зеленський вважає, що для України важливо аби Китай відкрито не підтримував Росію, котра напала на Україну.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Для нас важливо, щоб Китай не обирав бік Росії. Щоб Китай, незважаючи, ні на що мав можливість співпадати зі своєю історичною мудрістю. 

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Я дуже на це розраховую".

Деталі: Водночас, Зеленський розуміє, що Китай має багато спільного з РФ, зокрема кордон, бізнес, партнерство. Хоча Китай та РФ мають десь і суперечності.

Президент також розповів, що до війни найбільший товарообіг в України був з Китаєм і ми перебуваємо у "фокусі" Китаю.

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При цьому Зеленський додав, що Україну не надто цікавить, чи буде Росія учасником G20. 

Виключення Росії зі складу G20, за словами Зеленського, створить прецедент, якого бояться інші країни-члени. 

Теми: ЗеленськийКитайУкраїнаРосія
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