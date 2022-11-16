Зеленский: Для нас важно, чтобы Китай не выбирал сторону России

Президент Владимир Зеленский считает, что для Украины важно, чтобы Китай открыто не поддерживал Россию, которая напала на Украину.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона

Прямая речь: "Для нас важно, чтобы Китай не выбирал сторону России. Чтобы Китай, несмотря, ни на что имел возможность совпадать со своей исторической мудростью.

Я очень на это рассчитываю".

Детали: В то же время, Зеленский понимает, что Китай имеет много общего с РФ, в частности границу, бизнес, партнерство. Хотя Китай и РФ имеют где-то и противоречия.

Президент также рассказал, что до войны самый большой товарооборот у Украины был с Китаем и мы находимся в "фокусе" Китая.

При этом президент рассказал, что Украину не слишком интересует, будет ли Россия участником G20.

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Исключение России из состава G20, по словам Зеленского, создаст прецедент, которого боятся другие страны-члены.