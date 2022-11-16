Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив, що Україна з часом збудує "паралельну мережу", щоб мати електрику

Олена РощінаСереда, 16 листопада 2022, 20:00

Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є. 

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам

Деталі: Україна вже домовилася США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних місцях.

Реклама:

Зеленський уточнив, що йдеться не про один модульний реактор, фахівці зробили пілотний варіант, але не можна говорити, що "ця модель запрацює вже завтра". 

Бо зараз треба зробити так, щоб незалежно від того, куди влучають російські ракети, в українських людей була хоч певна кількість електроенергії. 

Пряма мова: "Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з "Укренерго" та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно.

ВІДЕО ДНЯ

Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити.

У нас є два пріоритети сьогодні. Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її".

Деталі: Зеленський заявив, що удари по енергетиці – це найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії.

На його думку, Україна точно переживе цю зиму і переможе у війні.

Журналістка зазначила, що люди готові терпіти й робити запаси на зиму, але інформація про паралельну мережу їх би надихнула і втішила.

Пряма мова Зеленського: "Є паралельна мережа, якою ми займаємося. Ми її будуємо – і це дуже важливо для нас. Це пріоритет… Є два пріоритети, вони не послідовні. Це не значить, що коли ми пройдемо цю зиму і коли весна й стане тепліше, ми займемося іншим, паралельним світом. Ми думаємо про ці дві речі, вони йдуть паралельно". 

Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: