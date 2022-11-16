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Зеленський заявив, що Україна з часом збудує "паралельну мережу", щоб мати електрику

Олена РощінаСереда, 16 листопада 2022, 21:00

Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є. 

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам

Деталі: Україна вже домовилася США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних місцях.

Зеленський уточнив, що йдеться не про один модульний реактор, фахівці зробили пілотний варіант, але не можна говорити, що "ця модель запрацює вже завтра". 

Бо зараз треба зробити так, щоб незалежно від того, куди влучають російські ракети, в українських людей була хоч певна кількість електроенергії. 

Пряма мова: "Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з "Укренерго" та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно.

Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити.

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У нас є два пріоритети сьогодні. Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її".

Деталі: Зеленський заявив, що удари по енергетиці – це найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії.

На його думку, Україна точно переживе цю зиму і переможе у війні.

Журналістка зазначила, що люди готові терпіти й робити запаси на зиму, але інформація про паралельну мережу їх би надихнула і втішила.

Пряма мова Зеленського: "Є паралельна мережа, якою ми займаємося. Ми її будуємо – і це дуже важливо для нас. Це пріоритет… Є два пріоритети, вони не послідовні. Це не значить, що коли ми пройдемо цю зиму і коли весна й стане тепліше, ми займемося іншим, паралельним світом. Ми думаємо про ці дві речі, вони йдуть паралельно". 

Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетикавійна
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