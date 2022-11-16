Якщо ми переживемо цю зиму, ми точно переможемо у цій війні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна переможе у війні з Росією, якщо переживе зиму, тому що у агресора закінчується зброя.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо – ми точно переможемо у цій війні.

Реклама:

Повірте, це (удари по енергетиці - ред.) – найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, із тих, що вона вже застосувала або збирається".

Передісторія:

Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.