Якщо ми переживемо цю зиму, ми точно переможемо у цій війні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна переможе у війні з Росією, якщо переживе зиму, тому що у агресора закінчується зброя.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо – ми точно переможемо у цій війні.

Повірте, це (удари по енергетиці - ред.) – найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, із тих, що вона вже застосувала або збирається".

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