Якщо ми переживемо цю зиму, ми точно переможемо у цій війні – Зеленський
Середа, 16 листопада 2022, 20:47
Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна переможе у війні з Росією, якщо переживе зиму, тому що у агресора закінчується зброя.
Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо – ми точно переможемо у цій війні.
Повірте, це (удари по енергетиці - ред.) – найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії, із тих, що вона вже застосувала або збирається".
Передісторія:
- Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
- Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
- Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.