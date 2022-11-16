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Зеленский заявил, что Украина со временем построит "параллельную сеть", чтобы иметь электричество

Елена РощинаСреда, 16 ноября 2022, 21:00

Украина проработала план строительства малых модульных реакторов для выработки электроэнергии, но пока все ресурсы задействованы на то, чтобы защитить и восстановить существующую энергетическую систему.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам

Детали: Украина уже договорилась о строительстве малых модульных реакторов, которые можно разместить в труднодоступных местах.

Зеленский уточнил, что речь идет не об одном модульном реакторе, специалисты сделали пилотный вариант, но нельзя говорить, что "эта модель заработает уже завтра".

Потому что сейчас нужно сделать так, чтобы независимо от того, куда попадают российские ракеты, у украинских людей было хоть какое-то количество электроэнергии.

Прямая речь: "То, что Украина разработала интересную альтернативную систему поставки электричества, что мы на этом пути, что мы понимаем точно с "Укрэнерго" и Министерством энергетики, что мы будем делать – как только можно будет поднять голову, мы это будем делать. А пока все – от крупных чиновников до менеджеров среднего звена – все работают над тем, чтобы защитить то, что есть, и восстановить то, чего нас лишают ежедневно.

Может, сейчас важно было бы обществу сказать и услышать какую-нибудь новую мечту построения сети генерации – я не буду об этом говорить.

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У нас есть два приоритета сегодня. Есть параллельная сеть, которую мы разработали, как мы будем ее строить – точно не для публичности. Есть приоритет №1 ежедневной защиты того, что у нас есть. Это не просто так восстанавливается электричество там, где нас лишают его".

Детали: Зеленский заявил, что удары по энергетике – это самое мощное оружие, которое осталось у России.

По его мнению, Украина точно переживет зиму и победит в войне.

Журналистка отметила, что люди готовы терпеть и делать запасы на зиму, но информация о параллельной сети их бы вдохновила и утешила.

Прямая речь Зеленского: "Есть параллельная сеть, которой мы занимаемся. Мы ее строим – и это очень важно для нас. Это приоритет... Есть два приоритета, они не последовательны. Это не значит, что если мы пройдем эту зиму и когда весна, станет теплее, мы займемся другим, параллельным миром. Мы думаем об этих двух вещах, они идут параллельно".

Темы: Зеленскийэлектроэнергияэнергетикавойна
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