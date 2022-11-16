Зеленський просить долучити Україну до розслідування вибуху в Польщі

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб українські фахівці взяли участь у розслідуванні падіння крилатої ракети на території Польщі.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Одне з головних питань на Радбезі ООН – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора – ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства, і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що абсолютно вся інформація стосовно цього інциденту, яка є в України, була відкрита для партерів ще в ніч, коли на території Польщі пролунав вибух.

Передісторія: У другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, одна з ракет навіть упала на території Польщі. Загинули дві людини.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибух на сході Польщі був нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно була випущена українськими силами ППО.

Зеленський переконаний, що ракета, яка впала у вівторок у Польщі, була не українською.