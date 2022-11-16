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Зеленский просит привлечь Украину к расследованию взрыва в Польше

Евгений КизиловСреда, 16 ноября 2022, 22:24
Зеленский просит привлечь Украину к расследованию взрыва в Польше
скриншот видеообращения

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы украинские специалисты приняли участие в расследовании падения крылатой ракеты на территории Польши.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Один из главных вопросов на Совбезе ООН – ситуация в Польше, выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу. Украинская позиция очень прозрачна – мы стремимся установить все детали, каждый факт. Именно поэтому мы нуждаемся, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия, и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что абсолютно вся информация относительно этого инцидента, которая есть у Украины, была открыта для партнеров еще в ночь, когда на территории Польши прогремел взрыв.

Предыстория: Во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, одна из ракет даже упала на территории Польши. Погибли два человека.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрыв на востоке Польши был несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно была выпущена украинскими силами ПВО.

Зеленский убежден, что ракета, которая упала во вторник в Польше, была не украинской.

Темы: ПольшаЗеленскийвойнаРосcия
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