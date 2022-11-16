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Зеленский просит привлечь Украину к расследованию взрыва в Польше

Евгений КизиловСреда, 16 ноября 2022, 23:24
скриншот видеообращения

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы украинские специалисты приняли участие в расследовании падения крылатой ракеты на территории Польши.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Один из главных вопросов на Совбезе ООН – ситуация в Польше, выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу. Украинская позиция очень прозрачна – мы стремимся установить все детали, каждый факт. Именно поэтому мы нуждаемся, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия, и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва".

Детали: Зеленский подчеркнул, что абсолютно вся информация относительно этого инцидента, которая есть у Украины, была открыта для партнеров еще в ночь, когда на территории Польши прогремел взрыв.

Предыстория: Во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, одна из ракет даже упала на территории Польши. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрыв на востоке Польши был несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно была выпущена украинскими силами ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский убежден, что ракета, которая упала во вторник в Польше, была не украинской.

Темы: ПольшаЗеленскийвойнаРосcия
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