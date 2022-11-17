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Голова ОВА попередив про екстрені вимкнення електрики на Київщині

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 01:15
Кулеба, фото з його telegram

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні ситуація з електропостачанням залишається складною.

Джерело: Кулеба в Телеграм

Дослівно: "За рішенням "Укренерго", в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики.

Екстрені аварійні вимкнення – це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки.

На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком".

Деталі: Кулеба зауважив, що все ж "тиждень буде важким".

Він додав, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення.

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Крім того, триває ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів.

"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", – йдеться в повідомленні Кулеби.

Теми: Київська областьелектроенергіявійна
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