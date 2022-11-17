Голова ОВА попередив про екстрені вимкнення електрики на Київщині
Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні ситуація з електропостачанням залишається складною.
Джерело: Кулеба в Телеграм
Дослівно: "За рішенням "Укренерго", в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики.
Екстрені аварійні вимкнення – це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки.
На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком".
Деталі: Кулеба зауважив, що все ж "тиждень буде важким".
Він додав, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення.
Крім того, триває ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів.
"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", – йдеться в повідомленні Кулеби.