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Глава ОВА предупредил об экстренных отключениях электричества на Киевщине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 00:15
Глава ОВА предупредил об экстренных отключениях электричества на Киевщине
Кулеба, фото з його telegram

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе ситуация с электроснабжением остается сложной.

Источник: Кулеба в Телеграм

Дословно: "По решению "Укрэнерго", в регионе применяются экстренные отключения электричества.

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Экстренные аварийные отключения - это те отключения, которые происходят вынужденно. Их невозможно предусмотреть и составить графики.

На утро специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику".

Детали: Кулеба отметил, что все же "неделя будет тяжелой".

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Он добавил, что объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами и альтернативным источником питания.

Кроме того, продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов.

"Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", - говорится в сообщении Кулебы.

Темы: Киевская областьэлектроэнергиявойна
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