Глава ОВА предупредил об экстренных отключениях электричества на Киевщине
Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе ситуация с электроснабжением остается сложной.
Источник: Кулеба в Телеграм
Дословно: "По решению "Укрэнерго", в регионе применяются экстренные отключения электричества.
Экстренные аварийные отключения - это те отключения, которые происходят вынужденно. Их невозможно предусмотреть и составить графики.
На утро специалисты смогут дать прогноз того, когда сможем выйти на отключение по графику".
Детали: Кулеба отметил, что все же "неделя будет тяжелой".
Он добавил, что объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами и альтернативным источником питания.
Кроме того, продолжается ликвидация последствий вчерашних обстрелов.
"Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы", - говорится в сообщении Кулебы.