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Окупанти випустили по Україні 100 ракет, перевершили 10 жовтня – повітряні сили

Ірина БалачукВівторок, 15 листопада 2022, 17:18
Наслідки ракетного удару у Києві. Фото з Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка

15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Джерело: спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 

Пряма мова Ігната: "ППО працює. Є збиття. По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар. Об’єкти критичної інфраструктури – це перша ціль. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках".  

Деталі: Ігнат відмовився коментувати, скільки ракет збила ППО, зазначивши, що ця інформація ще потребує уточнення.

Водночас він додав, що росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації ТУ- 95 і ТУ-160. Основна маса ракет була випущена саме зі стратегічних бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області.

Решта ракет – це були ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Повітряна тривога в Україні триває. 

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 15 листопада російські ракети влучили у житлові будинки в центрі Києва, є загиблий. У столиці через ворожі атаки без електроенергії лишилися щонайменше половина абонентів.

Також Росія завдала ракетних ударів по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та  Харківській областях.

Передісторія: 

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Теми: Росіявійнавибух
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